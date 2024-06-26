По 7 штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлениях отразили – ГШ ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
Еще семь вражеских штурмов на этом направлении отбили – возле Липцев и Волчанска. Россияне потеряли 124 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, четыре автомобиля и единица специальной техники.
На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 7 штурмов россиян у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степовой Новоселовки. Возле последней сейчас идет бой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 21:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".