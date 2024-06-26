По 7 штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлениях отразили – ГШ ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Еще семь вражеских штурмов на этом направлении отбили – возле Липцев и Волчанска. Россияне потеряли 124 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, четыре автомобиля и единица специальной техники.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 7 штурмов россиян у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степовой Новоселовки. Возле последней сейчас идет бой.