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По 7 штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлениях отразили – ГШ ВСУ

Происшествия 21:49   26.06.2024
Оксана Якушко
По 7 штурмов РФ на Харьковском и Купянском направлениях отразили – ГШ ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Еще семь вражеских штурмов на этом направлении отбили – возле Липцев и Волчанска. Россияне потеряли 124 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артсистемы, четыре автомобиля и единица специальной техники.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отбивали 7 штурмов россиян у Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степовой Новоселовки. Возле последней сейчас идет бой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются две вражеские атаки у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".