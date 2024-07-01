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Вранці росіяни скинули КАБ на навчальний заклад на Харківщині – Синєгубов

Події 08:26   01.07.2024
Оксана Горун
Вранці росіяни скинули КАБ на навчальний заклад на Харківщині – Синєгубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 5-й ранку 1 липня під ударом РФ був Куп’янський район Харківської області.

“1 липня 05:00 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури”, — повідомив начальник ХОВА.

Також, за його даними, окупанти викликали лісову пожежу в Куп’янському районі – біля села Колесниківка.

“Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га”, – поінформував Синєгубов.

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Протягом доби під ударами ворога були: Харків (“приліт” по відділенню Нової пошти – постраждали дев’ять осіб, у тому числі – восьмимісячна дитина, загинув чоловік); Куп’янськ (зруйнований приватний будинок); Дергачі (удар по території фермерського господарства, без постраждалих); село Одноробівка (пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки та двоповерхова будівля, в якій знаходяться три квартири, магазин та приміщення старостинського округу); село Баранівка (пошкоджений приватний будинок).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 5-й ранку 1 липня під ударом РФ був Куп’янський район Харківської області".