Вранці росіяни скинули КАБ на навчальний заклад на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 5-й ранку 1 липня під ударом РФ був Куп’янський район Харківської області.

“1 липня 05:00 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури”, — повідомив начальник ХОВА.

Також, за його даними, окупанти викликали лісову пожежу в Куп’янському районі – біля села Колесниківка.

“Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га”, – поінформував Синєгубов.

Протягом доби під ударами ворога були: Харків (“приліт” по відділенню Нової пошти – постраждали дев’ять осіб, у тому числі – восьмимісячна дитина, загинув чоловік); Куп’янськ (зруйнований приватний будинок); Дергачі (удар по території фермерського господарства, без постраждалих); село Одноробівка (пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки та двоповерхова будівля, в якій знаходяться три квартири, магазин та приміщення старостинського округу); село Баранівка (пошкоджений приватний будинок).