Вранці росіяни скинули КАБ на навчальний заклад на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 5-й ранку 1 липня під ударом РФ був Куп’янський район Харківської області.
“1 липня 05:00 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури”, — повідомив начальник ХОВА.
Також, за його даними, окупанти викликали лісову пожежу в Куп’янському районі – біля села Колесниківка.
“Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га”, – поінформував Синєгубов.
Читайте також: ЗС РФ протягом доби на Харківщині руйнували будинки, фермерське господарство та пошту
Протягом доби під ударами ворога були: Харків (“приліт” по відділенню Нової пошти – постраждали дев’ять осіб, у тому числі – восьмимісячна дитина, загинув чоловік); Куп’янськ (зруйнований приватний будинок); Дергачі (удар по території фермерського господарства, без постраждалих); село Одноробівка (пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні будинки та двоповерхова будівля, в якій знаходяться три квартири, магазин та приміщення старостинського округу); село Баранівка (пошкоджений приватний будинок).
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, пострадалі, руйнування, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вранці росіяни скинули КАБ на навчальний заклад на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що о 5-й ранку 1 липня під ударом РФ був Куп’янський район Харківської області".