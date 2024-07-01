ЗС РФ протягом доби на Харківщині руйнували будинки, ферму та пошту

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 1 липня повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині.

По Харкову 30 червня армія РФ вдарила ФАБ-500 з УМПК. Бомба влучила в районі сортувального термінала Нової пошти.

“Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, десять людей поранено, у тому числі восьмимісячний хлопчик. Пошкоджено будівлю термінала пошти, багатоквартирний будинок, автомобілі підприємства, будівля поліклініки”, — нагадав Тимошко.

Також протягом доби окупанти вдарили по приміщенню фермерського господарства в Дергачах. У селі Одноробівка пошкодження отримали два багатоквартирні будинки, магазин, адміністративна будівля та лінії електропередач.

Під обстрілами були: Куп’янськ (зруйнований приватний будинок) та село Баранівка (пошкоджені два приватні будинки та господарчі будівлі).

У селі Яремівка 30 червня на міні “пелюстка” підірвалася місцева мешканка. Жінці відірвало стопу, в лікарні постраждалу прооперували.