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ЗС РФ протягом доби на Харківщині руйнували будинки, ферму та пошту

Події 08:01   01.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ протягом доби на Харківщині руйнували будинки, ферму та пошту

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 1 липня повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині.

По Харкову 30 червня армія РФ вдарила ФАБ-500 з УМПК. Бомба влучила в районі сортувального термінала Нової пошти.

“Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, десять людей поранено, у тому числі восьмимісячний хлопчик. Пошкоджено будівлю термінала пошти, багатоквартирний будинок, автомобілі підприємства, будівля поліклініки”, — нагадав Тимошко.

Також протягом доби окупанти вдарили по приміщенню фермерського господарства в Дергачах. У селі Одноробівка пошкодження отримали два багатоквартирні будинки, магазин, адміністративна будівля та лінії електропередач.

Під обстрілами були: Куп’янськ (зруйнований приватний будинок) та село Баранівка (пошкоджені два приватні будинки та господарчі будівлі).

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У селі Яремівка 30 червня на міні “пелюстка” підірвалася місцева мешканка. Жінці відірвало стопу, в лікарні постраждалу прооперували.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 1 липня повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині".