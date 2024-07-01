ВС РФ в течение суток на Харьковщине рушили дома, фермерское хозяйство и почту

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 1 июля сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине.

По Харькову 30 июня армия РФ ударила ФАБ-500 с УМПК. Бомба прилетела в районе сортировочного терминала Новой почты.

«В результате обстрела погиб гражданский мужчина, десять человек ранены, в том числе восьмимесячный мальчик. Повреждено здание почтового терминала, многоквартирный дом, автомобили предприятия, здание поликлиники», — напомнил Тимошко.

Также в течение суток оккупанты ударили по помещению фермерского хозяйства в Дергачах. В селе Одноробовка повреждения получили два многоквартирных дома, магазин, административное здание и линии электропередач.

Под обстрелами были: Купянск (разрушен частный дом) и село Барановка (повреждены два частных дома и хозяйственные постройки).

В селе Яремовка. 30 июня на мине «лепесток» подорвалась местная жительница. Женщине оторвало стопу, в больнице пострадавшую прооперировали.