ВС РФ в течение суток на Харьковщине рушили дома, фермерское хозяйство и почту
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 1 июля сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине.
По Харькову 30 июня армия РФ ударила ФАБ-500 с УМПК. Бомба прилетела в районе сортировочного терминала Новой почты.
«В результате обстрела погиб гражданский мужчина, десять человек ранены, в том числе восьмимесячный мальчик. Повреждено здание почтового терминала, многоквартирный дом, автомобили предприятия, здание поликлиники», — напомнил Тимошко.
Также в течение суток оккупанты ударили по помещению фермерского хозяйства в Дергачах. В селе Одноробовка повреждения получили два многоквартирных дома, магазин, административное здание и линии электропередач.
Под обстрелами были: Купянск (разрушен частный дом) и село Барановка (повреждены два частных дома и хозяйственные постройки).
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В селе Яремовка. 30 июня на мине «лепесток» подорвалась местная жительница. Женщине оторвало стопу, в больнице пострадавшую прооперировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, полиция, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 1 июля сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине".