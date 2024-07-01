Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

ВС РФ в течение суток на Харьковщине рушили дома, фермерское хозяйство и почту

Происшествия 08:01   01.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ в течение суток на Харьковщине рушили дома, фермерское хозяйство и почту

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 1 июля сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине.

По Харькову 30 июня армия РФ ударила ФАБ-500 с УМПК. Бомба прилетела в районе сортировочного терминала Новой почты.

«В результате обстрела погиб гражданский мужчина, десять человек ранены, в том числе восьмимесячный мальчик. Повреждено здание почтового терминала, многоквартирный дом, автомобили предприятия, здание поликлиники», — напомнил Тимошко.

Также в течение суток оккупанты ударили по помещению фермерского хозяйства в Дергачах. В селе Одноробовка повреждения получили два многоквартирных дома, магазин, административное здание и линии электропередач.

Под обстрелами были: Купянск (разрушен частный дом) и село Барановка (повреждены два частных дома и хозяйственные постройки).

Читайте также: ISW: ВС РФ недавно продвинулись в Глубоком, центре Волчанска и около Купянска

В селе Яремовка. 30 июня на мине «лепесток» подорвалась местная жительница. Женщине оторвало стопу, в больнице пострадавшую прооперировали.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 1 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
01.07.2024, 08:31
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
01.07.2024, 08:26
Жару до +37 ожидают в Украине 1 июля: какой будет погода в Харькове и области
Жару до +37 ожидают в Украине 1 июля: какой будет погода в Харькове и области
30.06.2024, 20:50
ISW: ВС РФ недавно продвинулись в Глубоком, центре Волчанска и около Купянска
ISW: ВС РФ недавно продвинулись в Глубоком, центре Волчанска и около Купянска
01.07.2024, 07:27
Полутонную авиабомбу ФАБ-500 скинули на Новую почту в Харькове (фото, видео)
Полутонную авиабомбу ФАБ-500 скинули на Новую почту в Харькове (фото, видео)
30.06.2024, 19:42
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков
01.07.2024, 08:58

Новости по теме:

08:31
Главные новости Харькова 1 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
08:26
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов
08:01
ВС РФ в течение суток на Харьковщине рушили дома, фермерское хозяйство и почту
22:54
Главные новости Харькова 28.06: эвакуация, график, раненые в Циркунах
10:28
Будет громко: на Харьковщине проведут разминирование

Вы читали новость: «ВС РФ в течение суток на Харьковщине рушили дома, фермерское хозяйство и почту»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко 1 июля сообщил о последствиях обстрелов на Харьковщине".