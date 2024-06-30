Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»

Женщина 1953 года рождения пострадала в селе Яремовка Изюмского района 30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1.

Ее госпитализировали с травматической ампутацией правой стопы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники в очередной раз призывают быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности, не двигаться неизвестными или непроверенными грунтовыми дорогами, не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.