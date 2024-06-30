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Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»

Происшествия 11:25   30.06.2024
Елена Нагорная
Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»

Женщина 1953 года рождения пострадала в селе Яремовка Изюмского района 30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1.

Ее госпитализировали с травматической ампутацией правой стопы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники в очередной раз призывают быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности, не двигаться неизвестными или непроверенными грунтовыми дорогами, не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина 1953 года рождения пострадала в селе Яремовка Изюмского района 30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1.".