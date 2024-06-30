Пожилая жительница Харьковщины потеряла стопу, наткнувшись на «лепесток»
Женщина 1953 года рождения пострадала в селе Яремовка Изюмского района 30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1.
Ее госпитализировали с травматической ампутацией правой стопы, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники в очередной раз призывают быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности, не двигаться неизвестными или непроверенными грунтовыми дорогами, не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, жінка, женщина, лепесток, мина, пострадала;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 11:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина 1953 года рождения пострадала в селе Яремовка Изюмского района 30 июня в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1.".