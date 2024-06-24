Поезд на север Харьковщины с завтрашнего дня отменяют из-за обстрелов россиян

Об изменении в графике поездов, курсирующих на север Харьковской области, сообщил Липцевский сельсовет.

«В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы», — говорится в сообщении.