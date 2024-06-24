Поезд на север Харьковщины с завтрашнего дня отменяют из-за обстрелов россиян
Об изменении в графике поездов, курсирующих на север Харьковской области, сообщил Липцевский сельсовет.
«В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрел, поезд, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменении в графике поездов, курсирующих на север Харьковской области, сообщил Липцевский сельсовет.".