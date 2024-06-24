Поїзд на північ Харківщини від завтра скасовують через обстріли росіян

Про зміну у графіку поїздів, що курсують на північ Харківської області, повідомила Липцівська сільрада.

«У зв’язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, які загрожують здоров’ю та життю людей, з 25.06.2024 року призупиняється проїзд до населених пунктів Борщова, Слобожанське та Липці», – йдеться у повідомленні.