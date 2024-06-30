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Літня мешканка Харківщини втратила стопу, натрапивши на “пелюстку”

Події 11:25   30.06.2024
Олена Нагорна
Літня мешканка Харківщини втратила стопу, натрапивши на “пелюстку”

Жінка 1953 року народження постраждала у селі Яремівка Ізюмського району 30 червня внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1.

Її ушпиталили із травматичною ампутацією правої стопи, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники вкотре закликають бути максимально обережними й завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку, не рухатися невідомими або неперевіреними ґрунтовими дорогами, не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої, або які перебували під окупацією.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка 1953 року народження постраждала у селі Яремівка Ізюмського району 30 червня внаслідок вибуху протипіхотної міни ПФМ-1".