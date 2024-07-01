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Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:26   01.07.2024
Оксана Горун
Утром россияне скинули КАБ на учебное заведение на Харьковщине — Синегубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 5 утра 1 июля под ударом РФ был Купянский район Харьковской области.

«1 июля, 05:00, Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела КАБ частично разрушено учебное заведение. Выбиты окна в здании культуры», — сообщил начальник ХОВА.

Также, по его данным, оккупанты вызвали лесной пожар в Купянском районе — у села Колесниковка.

«Сеньковское лесничество, лесное хозяйство. В результате обстрела горит лес на площади 4 га», — проинформировал Синегубов.

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В течение суток под ударами врага были: Харьков («прилет» по отделению Новой почты — пострадали 9 человек, в том числе — восьмимесячный ребенок, погиб мужчина); Купянск (разрушен частный дом); Дергачи (удар по территории фермерского хозяйства, без пострадавших); село Одноробовка (повреждены два двухэтажных многоквартирных дома и двухэтажное здание, в котором находятся три квартиры, магазин и помещение старостинского округа);  село Барановка (поврежден частный дом).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в 5 утра 1 июля под ударом РФ был Купянский район Харьковской области".