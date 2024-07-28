Стихія розгуляється в Харкові та області: прогноз погоди на 29 липня

У понеділок, 29 липня, у Харкові та області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, удень – 27 – 32.

Вітер західний – 7 – 12 м/с, вдень пориви до 15 – 20 м/с.