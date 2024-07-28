Грози, шквал і град: штормове попередження по Харківщині на понеділок

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харківській області у понеділок, 29 липня.

Вдень у Харкові та області очікуються грози та пориви західного вітру до 15 – 20 м/с, місцями град, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

Таким метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.