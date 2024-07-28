Грози, шквал і град: штормове попередження по Харківщині на понеділок
Фото: Василь Голосний
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харківській області у понеділок, 29 липня.
Вдень у Харкові та області очікуються грози та пориви західного вітру до 15 – 20 м/с, місцями град, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.
Таким метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 12:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харківській області у понеділок, 29 липня".