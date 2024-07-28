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Грози, шквал і град: штормове попередження по Харківщині на понеділок

Суспільство 12:49   28.07.2024
Олена Нагорна
Грози, шквал і град: штормове попередження по Харківщині на понеділок Фото: Василь Голосний

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харківській області у понеділок, 29 липня.

Вдень у Харкові та області очікуються грози та пориви західного вітру до 15 – 20 м/с, місцями град, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

Таким метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 12:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харківській області у понеділок, 29 липня".