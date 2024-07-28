Грозы, шквал и град: штормовое предупреждение по Харьковщине на понедельник
Фото: Василий Голосный
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харьковской области в понедельник, 29 июля.
Днем по Харькову и области ожидаются грозы и порывы западного ветра до 15 — 20 м/с, местами град, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.
Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, погода, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 12:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупредили об опасной погоде в Харьковской области в понедельник, 29 июля.".