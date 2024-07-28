Грозы, шквал и град: штормовое предупреждение по Харьковщине на понедельник

Синоптики предупредили об опасной погоде в Харьковской области в понедельник, 29 июля.

Днем по Харькову и области ожидаются грозы и порывы западного ветра до 15 — 20 м/с, местами град, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.