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Грозы, шквал и град: штормовое предупреждение по Харьковщине на понедельник

Общество 12:49   28.07.2024
Елена Нагорная
Грозы, шквал и град: штормовое предупреждение по Харьковщине на понедельник Фото: Василий Голосный

Синоптики предупредили об опасной погоде в Харьковской области в понедельник, 29 июля.

Днем по Харькову и области ожидаются грозы и порывы западного ветра до 15 — 20 м/с, местами град, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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