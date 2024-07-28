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Стихия разгуляется в Харькове и области: прогноз погоды на 29 июля

Общество 21:00   28.07.2024
Елена Нагорная
Стихия разгуляется в Харькове и области: прогноз погоды на 29 июля Фото: Василий Голосный

В понедельник, 29 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 27 — 32.

Ветер западный — 7 — 12 м/с, днем порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 29 июля, в Харькове и области переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град.".