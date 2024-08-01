Обстановка на півночі Харківщини “має ознаки до загострення” – Саранцев

Обстановка на півночі Харківщини залишається складною, напруженою та “має ознаки до загострення”, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.

Представник ОТУВ “Харків” повідомив наступне:

– У Вовчанську супротивник проводить внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурмових дій особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. У місті тривають вуличні бої. Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просуватися флангами.

– У районі села Тихе Вовчанської громади відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї окремої десантно-штурмової бригади супротивника.

– У районі села Стариця Вовчанської громади ворог переміщує особовий склад із метою поповнення поточного некомплекту. Зокрема розпочав підготовку до переміщення з тимчасово окупованої території Луганщини підрозділів 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу ЗС РФ.

– У районі села Глибоке Харківського району супротивник провів евакуаційні заходи, зміцнює оборону, здійснює мінування на можливих напрямках просування Сил оборони, проводить розвідку маршрутів висування та готується до штурмових дій.

– У районі села Сотницький Козачок Золочівської громади на території РФ ворог посилює пости бойової охорони, нарощує систему зв’язку та управління, збільшує застосування розвідувальних БпЛА.

“У цілому загальна картина виглядає так. Противник проводить внутрішні ротації, нарощує військову присутність у прикордонних районах, намагається проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли Сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ, нарощує системи управління та зв’язку на окремих локаціях і на власній території. Ми адекватно реагуємо на дії противника та зміцнюємо оборону наших військ на загрозливих напрямках. Нарощуємо наші сили, залучаємо додаткові підрозділи, здійснюємо забезпечення наших сил боєприпасами та дронами”, – підсумував Саранцев.