Обстановка на півночі Харківщини “має ознаки до загострення” – Саранцев
Обстановка на півночі Харківщини залишається складною, напруженою та “має ознаки до загострення”, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.
Представник ОТУВ “Харків” повідомив наступне:
– У Вовчанську супротивник проводить внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурмових дій особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. У місті тривають вуличні бої. Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просуватися флангами.
– У районі села Тихе Вовчанської громади відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї окремої десантно-штурмової бригади супротивника.
– У районі села Стариця Вовчанської громади ворог переміщує особовий склад із метою поповнення поточного некомплекту. Зокрема розпочав підготовку до переміщення з тимчасово окупованої території Луганщини підрозділів 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу ЗС РФ.
– У районі села Глибоке Харківського району супротивник провів евакуаційні заходи, зміцнює оборону, здійснює мінування на можливих напрямках просування Сил оборони, проводить розвідку маршрутів висування та готується до штурмових дій.
– У районі села Сотницький Козачок Золочівської громади на території РФ ворог посилює пости бойової охорони, нарощує систему зв’язку та управління, збільшує застосування розвідувальних БпЛА.
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“У цілому загальна картина виглядає так. Противник проводить внутрішні ротації, нарощує військову присутність у прикордонних районах, намагається проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли Сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ, нарощує системи управління та зв’язку на окремих локаціях і на власній території. Ми адекватно реагуємо на дії противника та зміцнюємо оборону наших військ на загрозливих напрямках. Нарощуємо наші сили, залучаємо додаткові підрозділи, здійснюємо забезпечення наших сил боєприпасами та дронами”, – підсумував Саранцев.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, глубокое, ОТГВ "Харьков", саранцев;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на півночі Харківщини залишається складною, напруженою та “має ознаки до загострення”, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев.".