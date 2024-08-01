Обстановка на севере Харьковщины «имеет признаки к обострению» — Саранцев
Обстановка на севере Харьковщины остается сложной, напряженной и «имеет признаки к обострению», рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.
Представитель ОТУВ «Харьков» сообщил следующее:
— В Волчанске противник проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп, готовит к штурмовым действиям личный состав 4-й добровольческой штурмовой бригады. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается атаковать в лоб в центре, а также продвигаться по флангам.
— В районе села Тихое Волчанской громады отмечено заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника.
— В районе села Старица Волчанской громады враг перемещает личный состав с целью пополнения текущего некомплекта. В частности начал подготовку к перемещению с временно оккупированной территории Луганщины подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса ВС РФ.
— В районе села Глубокое Харьковского района противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны, проводит разведку маршрутов выдвижения и готовится к штурмовым действиям.
— В районе села Сотницкий Казачок Золочевской громады на территории РФ враг усиливает посты боевой охраны, наращивает систему связи и управления, увеличивает применение разведывательных БпЛА.
Читайте также: ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
«В целом общая картина выглядит так. Противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы Сил обороны как с захваченных рубежей, так и с территории РФ, наращивает системы управления и связи на отдельных локациях и на собственной территории. Мы адекватно реагируем на действия противника и укрепляем оборону наших войск на угрожающих направлениях. Наращиваем наши силы, привлекаем дополнительные подразделения, осуществляем обеспечение наших сил боеприпасами и дронами», — подытожил Саранцев.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, глубокое, ОТГВ "Харьков", саранцев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- 👉👉👉 подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте ✍️ новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстановка на севере Харьковщины «имеет признаки к обострению» — Саранцев»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере Харьковщины остается сложной, напряженной и «имеет признаки к обострению», рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".