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Обстановка на севере Харьковщины «имеет признаки к обострению» — Саранцев

Общество 19:08   01.08.2024
Елена Нагорная
Обстановка на севере Харьковщины «имеет признаки к обострению» — Саранцев

Обстановка на севере Харьковщины остается сложной, напряженной и «имеет признаки к обострению», рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

Представитель ОТУВ «Харьков» сообщил следующее:

В Волчанске противник проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп, готовит к штурмовым действиям личный состав 4-й добровольческой штурмовой бригады. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается атаковать в лоб в центре, а также продвигаться по флангам.

В районе села Тихое Волчанской громады отмечено заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника.

В районе села Старица Волчанской громады враг перемещает личный состав с целью пополнения текущего некомплекта. В частности начал подготовку к перемещению с временно оккупированной территории Луганщины подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса ВС РФ.

В районе села Глубокое Харьковского района противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны, проводит разведку маршрутов выдвижения и готовится к штурмовым действиям.

В районе села Сотницкий Казачок Золочевской громады на территории РФ враг усиливает посты боевой охраны, наращивает систему связи и управления, увеличивает применение разведывательных БпЛА.

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«В целом общая картина выглядит так. Противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы Сил обороны как с захваченных рубежей, так и с территории РФ, наращивает системы управления и связи на отдельных локациях и на собственной территории. Мы адекватно реагируем на действия противника и укрепляем оборону наших войск на угрожающих направлениях. Наращиваем наши силы, привлекаем дополнительные подразделения, осуществляем обеспечение наших сил боеприпасами и дронами», — подытожил Саранцев.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере Харьковщины остается сложной, напряженной и «имеет признаки к обострению», рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".