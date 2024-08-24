Мери 5 міст різних країн привітали харків’ян з Днем міста і Незалежності
Фото: Василь Голосний
Мери пʼятьох міст іноземних країн у форматі відеозвернення привітали жителів Харкова з 370-ю річницею заснування міста та Днем Незалежності України.
«Онлайн-привітання надіслали мер Братислави Матуш Валло, мер Тирани Еріон Веліай, мер Тайбею Цзян Ван-Ань, мер Загреба Томислав Томашевич та мер Брюсселя Філіп Клоз. Вони висловили свою солідарність з Україною та зазначили, що продовжать підтримувати Харків усім необхідним», – повідомили у Харківській міськраді.
Відео: Харківська міськрада
Відео: Харківська міськрада
Відео: Харківська міськрада
Відео: Харківська міськрада
Відео: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 18:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мери пʼятьох міст іноземних країн у форматі відеозвернення привітали жителів Харкова з 370-ю річницею заснування міста та Днем Незалежності України.".