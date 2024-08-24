Мери 5 міст різних країн привітали харків’ян з Днем міста і Незалежності

Мери пʼятьох міст іноземних країн у форматі відеозвернення привітали жителів Харкова з 370-ю річницею заснування міста та Днем Незалежності України.

«Онлайн-привітання надіслали мер Братислави Матуш Валло, мер Тирани Еріон Веліай, мер Тайбею Цзян Ван-Ань, мер Загреба Томислав Томашевич та мер Брюсселя Філіп Клоз. Вони висловили свою солідарність з Україною та зазначили, що продовжать підтримувати Харків усім необхідним», – повідомили у Харківській міськраді.

Відео: Харківська міськрада

Відео: Харківська міськрада

Відео: Харківська міськрада

Відео: Харківська міськрада

Відео: Харківська міськрада