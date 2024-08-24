Мэры 5 городов разных стран поздравили харьковчан с Днем города (видео)
Фото: Василий Голосный
Мэры пяти городов иностранных стран в формате видеообращения поздравили жителей Харькова с 370-летием основания города и Днем Независимости Украины.
«Онлайн-поздравления прислали мэр Братиславы Матуш Валло, мэр Тираны Эрьон Велиай, мэр Тайбэя Цзян Ван-Ань, мэр Загреба Томислав Томашевич и мэр Брюсселя Филипп Клоз. Они выразили свою солидарность с Украиной и отметили, что продолжат поддерживать Харьков всем необходимым», – сообщили в Харьковском горсовете.
Видео: Харьковский горсовет
Видео: Харьковский горсовет
Видео: Харьковский горсовет
Видео: Харьковский горсовет
Видео: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: видеообращение, день города, міськрада, меры, поздравили, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 18:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэры пяти городов иностранных стран в формате видеообращения поздравили жителей Харькова с 370-летием основания города и Днем Независимости Украины.".