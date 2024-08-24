Мэры 5 городов разных стран поздравили харьковчан с Днем города (видео)

Мэры пяти городов иностранных стран в формате видеообращения поздравили жителей Харькова с 370-летием основания города и Днем Независимости Украины.

«Онлайн-поздравления прислали мэр Братиславы Матуш Валло, мэр Тираны Эрьон Велиай, мэр Тайбэя Цзян Ван-Ань, мэр Загреба Томислав Томашевич и мэр Брюсселя Филипп Клоз. Они выразили свою солидарность с Украиной и отметили, что продолжат поддерживать Харьков всем необходимым», – сообщили в Харьковском горсовете.

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет