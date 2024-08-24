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Мэры 5 городов разных стран поздравили харьковчан с Днем города (видео)

Общество 18:56   24.08.2024
Виктория Яковенко
Мэры 5 городов разных стран поздравили харьковчан с Днем города (видео) Фото: Василий Голосный

Мэры пяти городов иностранных стран в формате видеообращения поздравили жителей Харькова с 370-летием основания города и Днем Независимости Украины.

«Онлайн-поздравления прислали мэр Братиславы Матуш Валло, мэр Тираны Эрьон Велиай, мэр Тайбэя Цзян Ван-Ань, мэр Загреба Томислав Томашевич и мэр Брюсселя Филипп Клоз. Они выразили свою солидарность с Украиной и отметили, что продолжат поддерживать Харьков всем необходимым», – сообщили в Харьковском горсовете.

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

Видео: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 18:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэры пяти городов иностранных стран в формате видеообращения поздравили жителей Харькова с 370-летием основания города и Днем Независимости Украины.".