Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу
Горіли будинки в Куп’янську, дачі в Бобрівці та трава на відритих територіях. У ДСНС повідомили подробиці цих пожеж, а також дані щодо масштабної НС в Ізюмських лісах.
Пожежі через обстріли протягом доби виникали в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Загалом рятувальники нарахували вісім таких загорянь.
“У м. Куп’янськ окупанти підпалили загалом 3 приватні будинки та 4 господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала більш ніж 1000 м кв. Також у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади вони спричинили загоряння сухої трави на площі 1,5 га“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У Бугаївці Вовчанської громади горіла трава на площі 700 м кв., у селі Бобрівка Вільхівської громади – дачний будинок і трава. Усі пожежі вже загасили, обійшлося без потерпілих.
Читайте також: Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)
Водночас рятувальники продовжують гасити пожежу в Ізюмських лісах – у районі села Студенок Оскільської громади. З НС борються понад двісті рятувальників та співробітників лісгоспу з кількома десятками одиниць техніки. Загалом в екосистемах області зафіксували за добу 65 пожеж.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новини Харкова, обстріли, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Горіли будинки в Куп’янську, дачі в Бобрівці та трава на відритих територіях. У ДСНС повідомили подробиці цих пожеж, а також дані щодо масштабної НС в Ізюмських лісах".