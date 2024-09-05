Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу

Горіли будинки в Куп’янську, дачі в Бобрівці та трава на відритих територіях. У ДСНС повідомили подробиці цих пожеж, а також дані щодо масштабної НС в Ізюмських лісах.

Пожежі через обстріли протягом доби виникали в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Загалом рятувальники нарахували вісім таких загорянь.

“У м. Куп’янськ окупанти підпалили загалом 3 приватні будинки та 4 господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала більш ніж 1000 м кв. Також у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади вони спричинили загоряння сухої трави на площі 1,5 га“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Бугаївці Вовчанської громади горіла трава на площі 700 м кв., у селі Бобрівка Вільхівської громади – дачний будинок і трава. Усі пожежі вже загасили, обійшлося без потерпілих.

Водночас рятувальники продовжують гасити пожежу в Ізюмських лісах – у районі села Студенок Оскільської громади. З НС борються понад двісті рятувальників та співробітників лісгоспу з кількома десятками одиниць техніки. Загалом в екосистемах області зафіксували за добу 65 пожеж.