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Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу

Події 08:04   05.09.2024
Оксана Горун
Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Горіли будинки в Куп’янську, дачі в Бобрівці та трава на відритих територіях. У ДСНС повідомили подробиці цих пожеж, а також дані щодо масштабної НС в Ізюмських лісах.

Пожежі через обстріли протягом доби виникали в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Загалом рятувальники нарахували вісім таких загорянь.

У м. Куп’янськ окупанти підпалили загалом 3 приватні будинки та 4 господарчі споруди. Загальна площа пожеж склала більш ніж 1000 м кв. Також у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади вони спричинили загоряння сухої трави на площі 1,5 га“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Бугаївці Вовчанської громади горіла трава на площі 700 м кв., у селі Бобрівка Вільхівської громади – дачний будинок і трава. Усі пожежі вже загасили, обійшлося без потерпілих.

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Водночас рятувальники продовжують гасити пожежу в Ізюмських лісах – у районі села Студенок Оскільської громади. З НС борються понад двісті рятувальників та співробітників лісгоспу з кількома десятками одиниць техніки. Загалом в екосистемах області зафіксували за добу 65 пожеж.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 08:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Горіли будинки в Куп’янську, дачі в Бобрівці та трава на відритих територіях. У ДСНС повідомили подробиці цих пожеж, а також дані щодо масштабної НС в Ізюмських лісах".