Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки

Горели дома в Купянске, дачи в Бобровке и трава на отрытых территориях. В ГСЧС сообщили подробности этих пожаров, а также — данные о масштабной ЧС в Изюмских лесах.

Пожары из-за обстрелов в течение суток возникали в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. Всего спасатели насчитали восемь таких возгораний.

«В г. Купянск оккупанты подожгли в общей сложности три частных дома и четыре хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила более 1000 м кв. Также в селе Великая Шапковка Кондрашовской громады они вызвали возгорание сухой травы на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Бугаевке Волчанской громады горела трава на площади 700 м кв., в селе Бобровка Ольховской громады — дачный дом и трава. Все пожары уже потушили, обошлось без пострадавших.

В то же время спасатели продолжают тушить пожар в Изюмских лесах — в районе села Студенок Оскольской громады. С ЧС борются более двухсот спасателей и сотрудников лесхоза с несколькими десятками единиц техники. Всего в экосистемах области зафиксировали за сутки 65 пожаров.