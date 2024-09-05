Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки
Горели дома в Купянске, дачи в Бобровке и трава на отрытых территориях. В ГСЧС сообщили подробности этих пожаров, а также — данные о масштабной ЧС в Изюмских лесах.
Пожары из-за обстрелов в течение суток возникали в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. Всего спасатели насчитали восемь таких возгораний.
«В г. Купянск оккупанты подожгли в общей сложности три частных дома и четыре хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила более 1000 м кв. Также в селе Великая Шапковка Кондрашовской громады они вызвали возгорание сухой травы на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Бугаевке Волчанской громады горела трава на площади 700 м кв., в селе Бобровка Ольховской громады — дачный дом и трава. Все пожары уже потушили, обошлось без пострадавших.
Читайте также: Синегубов показал, как выгорел лес на Харьковщине (видео)
В то же время спасатели продолжают тушить пожар в Изюмских лесах — в районе села Студенок Оскольской громады. С ЧС борются более двухсот спасателей и сотрудников лесхоза с несколькими десятками единиц техники. Всего в экосистемах области зафиксировали за сутки 65 пожаров.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горели дома в Купянске, дачи в Бобровке и трава на отрытых территориях. В ГСЧС сообщили подробности этих пожаров, а также — данные о масштабной ЧС в Изюмских лесах".