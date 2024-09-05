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Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:04   05.09.2024
Оксана Горун
Восемь пожаров из-за обстрелов возникли на Харьковщине за сутки Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Горели дома в Купянске, дачи в Бобровке и трава на отрытых территориях. В ГСЧС сообщили подробности этих пожаров, а также — данные о масштабной ЧС в Изюмских лесах.

Пожары из-за обстрелов в течение суток возникали в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области. Всего спасатели насчитали восемь таких возгораний.

«В г. Купянск оккупанты подожгли в общей сложности три частных дома и четыре хозяйственных сооружения. Общая площадь пожаров составила более 1000 м кв. Также в селе Великая Шапковка Кондрашовской громады они вызвали возгорание сухой травы на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Бугаевке Волчанской громады горела трава на площади 700 м кв., в селе Бобровка Ольховской громады — дачный дом и трава. Все пожары уже потушили, обошлось без пострадавших.

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В то же время спасатели продолжают тушить пожар в Изюмских лесах — в районе села Студенок Оскольской громады. С ЧС  борются более двухсот спасателей и сотрудников лесхоза с несколькими десятками единиц техники. Всего в экосистемах области зафиксировали за сутки 65 пожаров.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горели дома в Купянске, дачи в Бобровке и трава на отрытых территориях. В ГСЧС сообщили подробности этих пожаров, а также — данные о масштабной ЧС в Изюмских лесах".