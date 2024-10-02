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Ізраїль завдасть значного удару у відповідь по Ірану найближчими днями – Axios

Події 08:28   02.10.2024
Оксана Горун
Ізраїль завдасть значного удару у відповідь по Ірану найближчими днями – Axios

Ізраїль може завдати удару у відповідь по об’єктах видобутку нафти та інших стратегічних об’єктах в Ірані, пише в мережі Х репортер “Axios” Барак Равід, посилаючись на офіційних осіб Ізраїлю.

“Ізраїльські офіційні особи заявляють, що Ізраїль протягом кількох днів завдасть “значного удару у відповідь” на масовану ракетну атаку у вівторок, яка може бути націлена на об’єкти з видобутку нафти на території Ірану та інші стратегічні об’єкти”, — повідомив Равід.

 

Вчорашню нічну атаку Ірану на Ізраїль уже прокоментував Міністр оборони США Ллойд Остін. У Х він повідомив, що поспілкувався з ізраїльським колегою – Йоавом Галлантом і назвав напад Ірану “обурливим актом агресії”.

“Міністр і я висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, які запустив Іран, і зобов’язалися залишатися в тісному контакті. Я також висловив свої найглибші співчуття сім’ям, які постраждали від жахливої ​​та смертоносної терористичної стрілянини в Ізраїлі”, – написав Остін.

 

Тим часом вночі армія Ізраїлю завдала щонайменше п’яти ударів по столиці Лівану – Бейруту, повідомляє “The Guardian”, посилаючись на дані кореспондентів “Reuters” та AFP з місця. Вони інформують про численні вибухи та дим, який піднявся після них в одному з районів Бейрута.

Армія оборони Ізраїлю випустила нове попередження мешканцям південного Лівану. Людей просять “для особистої безпеки не їздити транспортом” у певних районах столиці.

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“Армія оборони Ізраїлю перешкоджатиме пересуванню елементів “Хезболли” і не дасть їм проводити свої атаки. Це попередження діє до подальшого повідомлення”, – сказано в тексті.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізраїль може завдати удару у відповідь по об’єктах видобутку нафти та інших стратегічних об’єктах в Ірані, пише в мережі Х репортер “Axios” Барак Равід, посилаючись на офіційних осіб Ізраїлю".