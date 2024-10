Ізраїль завдасть значного удару у відповідь по Ірану найближчими днями – Axios

Ізраїль може завдати удару у відповідь по об’єктах видобутку нафти та інших стратегічних об’єктах в Ірані, пише в мережі Х репортер “Axios” Барак Равід, посилаючись на офіційних осіб Ізраїлю.

“Ізраїльські офіційні особи заявляють, що Ізраїль протягом кількох днів завдасть “значного удару у відповідь” на масовану ракетну атаку у вівторок, яка може бути націлена на об’єкти з видобутку нафти на території Ірану та інші стратегічні об’єкти”, — повідомив Равід.

Вчорашню нічну атаку Ірану на Ізраїль уже прокоментував Міністр оборони США Ллойд Остін. У Х він повідомив, що поспілкувався з ізраїльським колегою – Йоавом Галлантом і назвав напад Ірану “обурливим актом агресії”.

“Міністр і я висловили взаємну вдячність за скоординовану оборону Ізраїлю від майже 200 балістичних ракет, які запустив Іран, і зобов’язалися залишатися в тісному контакті. Я також висловив свої найглибші співчуття сім’ям, які постраждали від жахливої ​​та смертоносної терористичної стрілянини в Ізраїлі”, – написав Остін.

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 2, 2024