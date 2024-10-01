Іран атакував балістичними ракетами Ізраїль (відео)

У вівторок Іран зробив залп близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію союзників Тегерана в Лівані – терористів Хезболли, повідомляє Reuters.

По всьому Ізраїлю лунали сигнали тривоги, а в Єрусалимі та долині річки Йордан пролунали вибухи після того, як ізраїльтяни сховалися у бомбосховищі. Репортери державного телебачення лежали на підлозі під час прямих трансляцій.

Ізраїльське армійське радіо повідомило, що з Ірану по Ізраїлю випустили близько 200 ракет, передає CNN. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що випустив десятки ракет по Ізраїлю, і якщо Ізраїль відповість, то відповідь Тегерана буде «нищівнішою і руйнівною». Іран завдав ракетних ударів з різних районів країни, включаючи Тебріз, Кашан та околиці Тегерана.

Ракетний обстріл освітлював іранський обрій, повідомляють у соціальних мережах.

Раніше у вівторок США попередили про майбутній напад Ірану на Ізраїль.

Ізраїльські військові вже оголосили про відбій та заявили, що ізраїльтяни можуть вільно залишати свої укриття. Військовий представник Даніель Хагарі сказав, що військові не знають про постраждалих внаслідок іранських ракетних атак.

Він схарактеризував напад як серйозний і заявив, що той матиме наслідки.

Високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters, що наказ про запуск ракет по Ізраїлю віддав верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї. Хаменеї залишається у безпечному місці.

Журналісти агентства Reuters зафіксували перехоплення ракет у повітряному просторі сусідньої Йорданії.

Ціни на нафту підскочили на 5% на тлі новин про ракетні удари Ірану, що підвищує ймовірність масштабнішої війни між двома заклятими ворогами.

Попередній раунд іранських ракет, випущених Ізраїлем у квітні – перший в історії – був збитий за допомогою американських військових та інших союзників. Ізраїль відповів тоді авіаударами по Ірану, але ширшій ескалації вдалося уникнути.