Иран атаковал баллистическими ракетами Израиль (видео)

Во вторник Иран произвел залп около 200 баллистических ракет по Израилю в ответ на ликвидацию союзников Тегерана в Ливане – террористов «Хезболлы», сообщает Reuters.

По всему Израилю раздавались сигналы тревоги, а в Иерусалиме и долине реки Иордан прозвучали взрывы после того, как израильтяне спрятались в бомбоубежища. Репортеры государственного телевидения лежали на земле во время прямых трансляций.

Израильское армейское радио сообщило, что из Ирана по Израилю выпустили около 200 ракет, передает CNN. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что выпустил десятки ракет по Израилю, и что если Израиль ответит, то ответ Тегерана будет «более сокрушительным и разрушительным». Иран нанес ракетные удары из различных районов страны, включая Тебриз, Кашан и окраины Тегерана.

Ракетный обстрел освещал иранский горизонт, сообщают сообщения в социальных сетях

Социальные сети были переполнены видеороликами, на которых запечатлены драматические сцены ракетного обстрела, освещающего иранский горизонт.

Ранее во вторник США предупредили о предстоящем нападении Ирана на Израиль.

Израильские военные уже объявили об отбое и заявили, что израильтяне могут свободно покидать свои убежища. Военный представитель Даниэль Хагари сказал, что военные не знают о каких-либо пострадавших в результате иранских ракетных атак.

Он охарактеризовал нападение как серьезное и заявил, что оно будет иметь последствия.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что приказ о запуске ракет по Израилю отдал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Хаменеи остается в безопасном месте.

Журналисты агентства Reuters зафиксировали перехват ракет в воздушном пространстве соседней Иордании.

Цены на нефть подскочили на 5% на фоне новостей о ракетных ударах Ирана, что повышает вероятность более масштабной войны между двумя заклятыми врагами.

Предыдущий раунд иранских ракет, выпущенных по Израилю в апреле – первый в истории — был сбит с помощью американских военных и других союзников. Израиль ответил тогда авиаударами по Ирану, но более широкой эскалации удалось избежать.