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Израиль нанесет «значительный ответный удар» по Ирану в ближайшие дни — Axios

Мир 08:28   02.10.2024
Оксана Горун
Израиль нанесет «значительный ответный удар» по Ирану в ближайшие дни — Axios Фото: wikipedia.org

Израиль может нанести ответный удар по объектам добычи нефти и другим стратегическим объектам в Иране, пишет в сети Х репортер «Axios» Барак Равид, ссылаясь на официальных лиц Израиля.

«Израильские официальные лица заявляют, что Израиль в течение нескольких дней нанесет «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку во вторник, которая может быть нацелена на объекты по добыче нефти на территории Ирана и другие стратегические объекты», — сообщил Равид.

 

Вчерашнюю ночную атаку Ирана на Израиль уже прокомментировал Министр обороны США Ллойд Остин. В Х он сообщил, что пообщался с израильским коллегой — Йоавом Галлантом и назвал нападение Ирана «возмутительным актом агрессии».

«Министр и я выразили взаимную признательность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте. Я также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от ужасной и смертоносной террористической стрельбы в Израиле», — написал Остин.

 

Тем временем ночью армия Израиля нанесла не менее пяти ударов по столице Ливана — Бейруту, сообщает The Guardian, ссылаясь на данные корреспондентов  Reuters и AFP с места. Они информируют о множественных взрывах и дыме, который поднялся после них в одном из районов Бейрута.

Армия обороны Израиля выпустила новое предупреждение жителям южного Ливана. Людей просят «для личной безопасности не ездить на транспорте» в определенных районах столицы.

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«Армия обороны Израиля будет препятствовать передвижению элементов «Хезболлы» и не даст им проводить свои атаки. Это предупреждение действует до дальнейшего уведомления», — сказано в тексте.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Израиль может нанести ответный удар по объектам добычи нефти и другим стратегическим объектам в Иране, пишет в сети Х репортер «Axios» Барак Равид, ссылаясь на официальных лиц Израиля".