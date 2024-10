Израиль нанесет «значительный ответный удар» по Ирану в ближайшие дни — Axios

Израиль может нанести ответный удар по объектам добычи нефти и другим стратегическим объектам в Иране, пишет в сети Х репортер «Axios» Барак Равид, ссылаясь на официальных лиц Израиля.

«Израильские официальные лица заявляют, что Израиль в течение нескольких дней нанесет «значительный ответный удар» на массированную ракетную атаку во вторник, которая может быть нацелена на объекты по добыче нефти на территории Ирана и другие стратегические объекты», — сообщил Равид.

💥🇮🇱🇮🇷Israeli officials say Israel will launch a «significant retaliation» to Tuesday’s massive missile attack within days that could target oil production facilities inside Iran and other strategic sites. My story on @axios https://t.co/lPDFNPenfm

Вчерашнюю ночную атаку Ирана на Израиль уже прокомментировал Министр обороны США Ллойд Остин. В Х он сообщил, что пообщался с израильским коллегой — Йоавом Галлантом и назвал нападение Ирана «возмутительным актом агрессии».

«Министр и я выразили взаимную признательность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте. Я также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от ужасной и смертоносной террористической стрельбы в Израиле», — написал Остин.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today following today’s outrageous act of aggression by Iran against Israel. The Minister and I expressed mutual appreciation for the coordinated defense of Israel against nearly 200 ballistic missiles launched by Iran and…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 2, 2024