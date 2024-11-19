Чи може дезертирство, що почастішало, нашкодити фронту – відповідь ЗСУ

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко в етері “Суспільне. Студія” підтвердив, що у ЗСУ існує проблема самовільного залишення частин.

Він зазначив, що проблема не критична і не може вплинути на перебіг бойових дій. Однак це не означає, що її варто ігнорувати.

“Давайте проговоримо, хто воює. Це прості українці, це ті, з якими ви вчора комунікували, купували їм каву, продавали їм каву, взаємодіяли, купували в них машини. Відповідно, всім, чим хворіє соціум, хворіють і Сили оборони. І як наслідок – ми маємо такі саме системні проблеми. Але вони не є критичними на поточний момент для виконання поточних завдань. Я довіряю статистиці тій, яка наведена українськими джерелами інформації. Чому – тому що багато випадків СЗЧ, це коли людина вийшла з позиції і після певних подій на декілька днів, залишила частину і потім повернулася назад, воює далі. Є ті, хто вийшли і вирішили ніколи не повернулися. Але переважну більшість все ж знаходять”, – пояснив Федоренко.

Здебільшого бажання бійця залишитися чи залишити частину залежить від командира, упевнений Федоренко. Мудрий та досвідчений практично завжди знає, як знайти підхід до військового, щоб той не захотів поповнити ряди дезертирів. А ось визначення термінів служби та вирішення питання про демобілізацію може лише погіршити ситуацію, припускає командир батальйону.

“От ввести зараз норму, наприклад, три роки – і ви можете демобілізуватися. На батальйон «Ахіллес» це вплине напряму, бо в нас 40% особового складу – це ті, хто воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Чи виявилося в когось бажання покинути ряди підрозділу – напевно так. Чому, тому що дехто бачив свою дитину два рази за весь цей період часу. За моїм переконанням, ми маємо думати не про терміни мобілізації, ми маємо думати про соціальну підтримку, гарантії, лікування, грошову підтримку, а також – про мобілізаційні компанії для того, щоб хлопців можна було міняти, давати їм відпустку і мати певний резерв. Тому що визначення строків – це тонкий лід, який може призвести до негативних наслідків”, – сказав Федоренко.