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Может ли участившееся дезертирство навредить фронту – ответ ВСУ

10:10   19.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Может ли участившееся дезертирство навредить фронту – ответ ВСУ

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» подтвердил, что в ВСУ существует проблема самопроизвольного оставления частей. 

Он отметил, что проблема не критичная и не может повлиять на ход боевых действий. Однако это не означает, что ее стоит игнорировать.

«Давайте проговорим, кто сражается. Это простые украинцы, это те, с которыми вы вчера коммуницировали, покупали им кофе, продавали им кофе, взаимодействовали, покупали у них машины. Соответственно всем, чем болеет социум, болеют и Силы обороны. И как следствие – мы имеем такие же системные проблемы. Но они не критичны на текущий момент для выполнения текущих задач. Я доверяю статистике той, которая представлена ​​украинскими источниками информации. Почему – потому что много случаев СЗЧ – это когда человек вышел из позиции и после определенных событий, на несколько дней покинул часть и потом вернулся назад, воюет дальше. Есть те, кто вышел и решил никогда не вернулся. Но подавляющее большинство все же находят», – объяснил Федоренко.

В основном, желание бойца остаться или покинуть часть зависит от командира, уверен Федоренко. Мудрый и опытный практически всегда знает, как найти подход к военному, чтобы тот не захотел пополнить ряды дезертиров. А вот определение сроков службы и решение вопроса о демобилизации может только ухудшить ситуацию, предполагает командир батальона.

«Вот ввести сейчас норму, например, три года – и вы можете демобилизоваться. На батальон «Ахиллес» это повлияет напрямую, потому что у нас 40% личного состава – это воюющие с первого дня полномасштабного вторжения. Появилось ли у кого-то желание покинуть ряды подразделения – наверное, да. Почему, потому что некоторые видели своего ребенка два раза за весь этот период времени. По моему мнению, мы должны думать не о сроках мобилизации, мы должны думать о социальной поддержке, гарантиях, лечении, денежной поддержке, а также о мобилизационных компаниях для того, чтобы ребят можно было менять, давать им отпуск и иметь определенный резерв. Потому что определение сроков – тонкий лед, который может привести к негативным последствиям», – объяснил Федоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Суспільне. Студія» подтвердил, что в ВСУ существует проблема самопроизвольного оставления частей. ".