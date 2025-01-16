Поїзд з Харкова до Одеси тепер прибуватиме швидше – Укрзалізниця
АТ “Укрзалізниця” завершила ремонт інфраструктури, і з 27 січня поїзд із Харкова до Одеси прибуватиме на 3 години раніше.
«Поїзд №7/8 Харків – Одеса прискорення на 3 години 12 хвилин в напрямку Одеси та 3 години 13 хвилин у напрямку Харкова! Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу: 07:12 (раніше 07:59) Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57)», – повідомили в Укрзалізниці.
Денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро – Харків вже від 20 січня почне їздити на 40 хвилин швидше за обома напрямками, повідомили в АТ «Укрзалізниця».
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 21:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Укрзалізниця” завершила ремонт інфраструктури, і з 27 січня поїзд із Харкова до Одеси прибуватиме на 3 години раніше.".