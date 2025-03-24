Просив повернути 200 гривень, а вкрав шість тисяч: історія одного пограбування

Історію незвичайного пограбування розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, події розгорталися 20 березня у Харкові. За словами 19-річного потерпілого, його знайомий вимагав повернути 200 гривень боргу. І той нібито погодився.

“Однак, щойно потерпілий відкрив гаманець, зловмисник забрав 6000 гривень та втік”, – передають копи.

Наразі поліцейські вже знайшли ймовірного злодія. Ним виявився 32-річний харків’янин. Раніше він уже був судимий.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Перевіряється його причетність до інших аналогічних злочинів“, – додали в поліції.