Просив повернути 200 гривень, а вкрав шість тисяч: історія одного пограбування
Історію незвичайного пограбування розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними слідства, події розгорталися 20 березня у Харкові. За словами 19-річного потерпілого, його знайомий вимагав повернути 200 гривень боргу. І той нібито погодився.
“Однак, щойно потерпілий відкрив гаманець, зловмисник забрав 6000 гривень та втік”, – передають копи.
Наразі поліцейські вже знайшли ймовірного злодія. Ним виявився 32-річний харків’янин. Раніше він уже був судимий.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Перевіряється його причетність до інших аналогічних злочинів“, – додали в поліції.
Читайте також: Харків’янину загрожує довічне за можливу допомогу РФ: що зробив чоловік
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вор, грабеж, поліція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Просив повернути 200 гривень, а вкрав шість тисяч: історія одного пограбування»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Історію незвичайного пограбування розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.".