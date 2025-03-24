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Просил вернуть 200 гривен долга, а украл шесть тысяч – история одного грабежа

Происшествия 11:45   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Просил вернуть 200 гривен долга, а украл шесть тысяч – история одного грабежа

Историю необычного грабежа рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, события разворачивались 20 марта в Харькове. По словам 19-летнего потерпевшего, его знакомый потребовал вернуть 200 гривен долга. И тот якобы согласился.

«Однако, как только потерпевший открыл кошелек, злоумышленник забрал 6000 гривен и скрылся», – передают копы.

На данный момент полицейские уже нашли вероятного вора. Им оказался 32-летний харьковчанин. Ранее он уже был судим.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историю необычного грабежа рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".