Просил вернуть 200 гривен долга, а украл шесть тысяч – история одного грабежа

Историю необычного грабежа рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, события разворачивались 20 марта в Харькове. По словам 19-летнего потерпевшего, его знакомый потребовал вернуть 200 гривен долга. И тот якобы согласился.

«Однако, как только потерпевший открыл кошелек, злоумышленник забрал 6000 гривен и скрылся», – передают копы.

На данный момент полицейские уже нашли вероятного вора. Им оказался 32-летний харьковчанин. Ранее он уже был судим.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», – добавили в полиции.