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Помогал РФ бить по городу и готовил теракт: харьковчанину грозит пожизненное

Происшествия 10:00   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Помогал РФ бить по городу и готовил теракт: харьковчанину грозит пожизненное

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что в работе на РФ подозревают 24-летнего безработного харьковчанина.

По данным следствия, мужчина готовил взрывчатку для организации теракта, а также корректировал удары РФ по оборонным предприятиям. В СБУ пишут, что россияне заприметили потенциального агента в соцсетях – там он активно высказывал свою пророссийскую позицию.

«После вербовки он получал от оккупантов геолокации вражеских тайников с составляющими к СВУ, доукомплектовывал их телефонами и взрывчатыми веществами и закладывал в новые тайники. Кроме того, агент разведывал адреса расположения оборонных предприятий, в частности компаний по производству и ремонту боевых дронов», – уточнили силовики.

В основном, необходимые координаты фигурант выспрашивал у знакомых. После чего лично проводил доразведку, акцентировали в СБУ. Полученные данные мужчина передавал врагу для корректировки ударов по объектам в Харькове.

Силовики также отметили, что во время обысков у подозреваемого нашли телефон с чатами ФСБ.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение взрывного устройства)», – передают в СБУ.

На данный момент мужчина находится в СИЗО, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 10:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что в работе на РФ подозревают 24-летнего безработного харьковчанина.".