Допомагав РФ бити по місту і готував теракт: харків’янину загрожує довічне

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що в роботі на РФ підозрюють 24-річного безробітного харків’янина.

За даними слідства, чоловік готував вибухівку для організації теракту, а також коригував удари РФ по оборонних підприємствах. У СБУ пишуть, що росіяни помітили потенційного агента у соцмережах – там він активно висловлював свою проросійську позицію.

“Після вербування він отримував від окупантів геолокації ворожих тайників зі складовими до СВП, доукомплектовував їх телефонами та вибуховими речовинами та закладав у нові схованки. Крім того, агент розвідував адреси розташування оборонних підприємств, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів”, – уточнили силовики.

Здебільшого необхідні координати фігурант випитував у знайомих. Після чого особисто проводив дорозвідку, зазначили в СБУ. Отримані дані чоловік передавав ворогові для коригування ударів по об’єктах у Харкові.

Силовики також зазначили, що під час обшуків у підозрюваного знайшли телефон із чатами ФСБ.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою)”, – передають у СБУ.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО, йому загрожує довічне позбавлення волі.