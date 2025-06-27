Чоловік не хотів іти в ТЦК і завдав ушкоджень копу – поліція Харківщини

У поліції заявили, що в місті Балаклія Харківської області військовозобов’язаний чоловік чинив опір правоохоронцям і одному з них завдав тілесних ушкоджень. Втім, його все одно доправили до ТЦК та СП.

Як уточнила МГ «Об’єктив» речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська, повідомлення щодо нібито неправомірних дій правоохоронців поширили в чатах Балаклії.

“Усі дії правоохоронців були правомірними та здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України, – йдеться в повідомленні поліції. – Встановлено, що 27 червня у Балаклії поліцейські офіцери громади зупинили чоловіка призовного віку для перевірки документів. У ході перевірки з’ясувалося, що він перебуває на обліку як порушник військового обліку. Правоохоронці запропонували громадянину пройти до ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак чоловік почав чинити активний опір законним вимогам поліцейських. Під час інциденту правопорушник заподіяв одному з працівників поліції тілесні ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, правопорушника було доставлено до ТЦК та СП, де на нього складено адміністративний протокол”.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 ККУ — опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків, поєднаний із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає до двох років тюрми.