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Мужчина не хотел идти в ТЦК и нанес повреждения копу — полиция Харьковщины

Происшествия 22:01   27.06.2025
Елена Нагорная
Мужчина не хотел идти в ТЦК и нанес повреждения копу — полиция Харьковщины Фото: Нацполиция

В полиции заявили, что в городе Балаклея Харьковской области военнообязанный мужчина оказал сопротивление правоохранителям и одному из них нанес телесные повреждения. Впрочем, его все одного доставили в ТЦК и СП.

Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская, сообщения о якобы неправомерных действиях правоохранителей распространили в чатах Балаклеи.

«Все действия правоохранителей были правомерными и осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, — говорится в официальном ответе полиции. — Установлено, что 27 июня в Балаклее полицейские офицеры общины остановили мужчину призывного возраста для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что он состоит на учете как нарушитель воинского учета. Правоохранители предложили гражданину пройти в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако мужчина начал оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских. Во время инцидента правонарушитель причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. В соответствии с действующим законодательством правонарушитель был доставлен в ТЦК и СП, где на него составлен административный протокол».

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УКУ — сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, соединенное с применением насилия. Санкция статьи предусматривает до двух лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 22:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции заявили, что в городе Балаклея Харьковской области военнообязанный мужчина оказал сопротивление правоохранителям и одному из них нанес телесные повреждения.".