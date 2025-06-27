Мужчина не хотел идти в ТЦК и нанес повреждения копу — полиция Харьковщины

В полиции заявили, что в городе Балаклея Харьковской области военнообязанный мужчина оказал сопротивление правоохранителям и одному из них нанес телесные повреждения. Впрочем, его все одного доставили в ТЦК и СП.

Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская, сообщения о якобы неправомерных действиях правоохранителей распространили в чатах Балаклеи.

«Все действия правоохранителей были правомерными и осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, — говорится в официальном ответе полиции. — Установлено, что 27 июня в Балаклее полицейские офицеры общины остановили мужчину призывного возраста для проверки документов. В ходе проверки выяснилось, что он состоит на учете как нарушитель воинского учета. Правоохранители предложили гражданину пройти в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако мужчина начал оказывать активное сопротивление законным требованиям полицейских. Во время инцидента правонарушитель причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения. В соответствии с действующим законодательством правонарушитель был доставлен в ТЦК и СП, где на него составлен административный протокол».

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УКУ — сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, соединенное с применением насилия. Санкция статьи предусматривает до двух лет тюрьмы.