Live
  • Нд 29.06.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині

Події 09:28   29.06.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджений склад, де зберігалися сільськогосподарські культури та ремонтували техніку.

У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства: 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автівки.

Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ворог застосовував по Харківщині 3 КАБи, 2 БпЛА типу «Шахед»; 1 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, яку спричинили обстріли росіян у Харківському районі, повідомляє ДСНС.

Читайте також: Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
29.06.2025, 09:28
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
Російський БпЛА «Молния» атакував один з районів Харкова – Терехов
29.06.2025, 08:16
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
Новини Харкова — головне 29 червня: атака БпЛА “Молния”, підірвалися діти
29.06.2025, 09:30
Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області
Двоє дітей підірвалися на невідомому снаряді в Харківській області
29.06.2025, 09:01
Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 червня: яке свято та день в історії
29.06.2025, 06:00
Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня
Невеликий дощ, місцями сильний вітер: погода в Харкові та області на 29 червня
28.06.2025, 21:18

Новини за темою:

12:21
Діти постраждали на Харківщині через вибух: подробиці НП
09:00
Пошкоджені карети «швидкої», постраждали троє: як минула доба на Харківщині
22:17
Росіяни вдарили Іскандером по підприємству в Чугуєві: троє постраждалих (фото)
13:13
З полону РФ повернулися троє жителів Харківщини – Синєгубов
13:33
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили

Ви читали новину: «Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".