Росіяни атакували фермерські підприємства – як минула доба на Харківщині
Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Вільхуватка Куп’янського району пошкоджений склад, де зберігалися сільськогосподарські культури та ремонтували техніку.
У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджена техніка сільськогосподарського підприємства: 8 тракторів, завантажувач, екскаватор, кран, вантажний і легковий автівки.
Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Ворог застосовував по Харківщині 3 КАБи, 2 БпЛА типу «Шахед»; 1 БпЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».
За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, яку спричинили обстріли росіян у Харківському районі, повідомляє ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, хова;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни завдали ударів по 3 населених пунктах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".