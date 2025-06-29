Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В селе Ольховатка Купянского района поврежден склад, где хранились сельскохозяйственные культуры и ремонтировали технику.
В селе Подлиман Изюмского района повреждена техника сельскохозяйственного предприятия: 8 тракторов, загрузчик, экскаватор, кран, грузовой и легковой автомобили.
В результате обстрелов пострадавших нет.
Враг применил по Харьковщине 3 КАБа, 2 БпЛА типа «Шахед»; 1 БПЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».
За сутки в Харьковской области спасатели потушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Харьковском районе, сообщает ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 09:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".