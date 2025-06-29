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Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 09:28   29.06.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Ольховатка Купянского района поврежден склад, где хранились сельскохозяйственные культуры и ремонтировали технику.

В селе Подлиман Изюмского района повреждена техника сельскохозяйственного предприятия: 8 тракторов, загрузчик, экскаватор, кран, грузовой и легковой автомобили.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг применил по Харьковщине 3 КАБа, 2 БпЛА типа «Шахед»; 1 БПЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За сутки в Харьковской области спасатели потушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Харьковском районе, сообщает ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 09:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".