Россияне атаковали фермерские предприятия — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 3 населенным пунктам, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Ольховатка Купянского района поврежден склад, где хранились сельскохозяйственные культуры и ремонтировали технику.

В селе Подлиман Изюмского района повреждена техника сельскохозяйственного предприятия: 8 тракторов, загрузчик, экскаватор, кран, грузовой и легковой автомобили.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг применил по Харьковщине 3 КАБа, 2 БпЛА типа «Шахед»; 1 БПЛА «Герань-2»; 1 БпЛА «Молния».

За сутки в Харьковской области спасатели потушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Харьковском районе, сообщает ГСЧС.