Обікрав машину та пішов за покупками: на Харківщині зловили підозрюваного

42-річного мешканця Чугуївського району підозрюють у крадіжці з автівки місцевого пенсіонера. Витягнувши гаманець та мобільний, діяч із чужою карткою пішов по магазинах.

“У селищі Пролісне зловмисник, помітивши незачинене вікно водійських дверцят транспортного засобу, проник до салону. Там він побачив куртку, з кишені якої викрав гаманець із грошима, банківську картку та мобільний телефон. Надалі, використовуючи викрадену картку, чоловік здійснив покупки у двох магазинах. Загальна сума завданих збитків потерпілому внаслідок злочинних дій порушника склала понад 9 тисяч гривень”, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

До поліції із заявою про крадіжку звернувся власник автівки – 67-річний місцевий житель. Фігуранту вже повідомили про підозру.