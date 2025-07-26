Обокрал машину и пошел за покупками: на Харьковщине поймали подозреваемого
42-летнего жителя Чугуевского района подозревают в краже из автомобиля местного пенсионера. Вытащив кошелек и мобильный, деятель с чужой карточкой пошел по магазинам.
«В поселке Пролесное злоумышленник, заметив незакрытое окно водительской дверцы транспортного средства, проник в салон. Там он увидел куртку, из кармана которой похитил кошелек с деньгами, банковскую карту и мобильный телефон. В дальнейшем, используя похищенную карточку, мужчина совершил покупки в двух магазинах. Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшему в результате преступных действий нарушителя составила более 9 тысяч гривен», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В полицию с заявлением о краже обратился владелец машины — 67-летний местный житель. Фигуранту уже сообщили о подозрении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кража, машина, новости Харькова, полиция, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 21:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42-летнего жителя Чугуевского района подозревают в краже из автомобиля местного пенсионера. Вытащив кошелек и мобильный, деятель с чужой карточкой пошел по магазинам".