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Позашляховик збив пішохода в Харкові та поїхав: поліція шукає свідків

Події 17:09   05.08.2025
Олена Нагорна
Позашляховик збив пішохода в Харкові та поїхав: поліція шукає свідків

ДТП сталася близько 7:20 16 липня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького.

Невстановлений водій позашляховика темного кольору скоїв наїзд на пішохода, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 286 ККУ. Поліція звертається до можливих свідків події з проханням надати інформацію, яка може сприяти слідству. Її можна повідомити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області за телефоном: 050 051 03 52.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 17:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася близько 7:20 16 липня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького.".