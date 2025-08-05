Позашляховик збив пішохода в Харкові та поїхав: поліція шукає свідків

ДТП сталася близько 7:20 16 липня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького.

Невстановлений водій позашляховика темного кольору скоїв наїзд на пішохода, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 286 ККУ. Поліція звертається до можливих свідків події з проханням надати інформацію, яка може сприяти слідству. Її можна повідомити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області за телефоном: 050 051 03 52.