Позашляховик збив пішохода в Харкові та поїхав: поліція шукає свідків
ДТП сталася близько 7:20 16 липня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького.
Невстановлений водій позашляховика темного кольору скоїв наїзд на пішохода, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 286 ККУ. Поліція звертається до можливих свідків події з проханням надати інформацію, яка може сприяти слідству. Її можна повідомити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області за телефоном: 050 051 03 52.
Читайте також: На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Позашляховик збив пішохода в Харкові та поїхав: поліція шукає свідків»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 17:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася близько 7:20 16 липня на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Северина Потоцького.".