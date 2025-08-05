На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані

Аварія сталася у Дергачівській громаді, повідомили 5 серпня у пресслужбі Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Свідками ДТП стали правоохоронці, які у цей час патрулювали. Зазначається, що зіштовхнулися мотоцикл та мопед. Внаслідок аварії травми отримали обидва водії.

«Правоохоронці оперативно почали надавати постраждалим домедичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу. Завдяки рішучим і злагодженим діям поліцейських, потерпілі були оперативно передані бригаді швидкої допомоги. На жаль, наразі учасники ДТП перебувають у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху, адже навіть одна помилка на дорозі може мати фатальні наслідки.

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