Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані

Події 16:15   05.08.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані Фото: пресслужба Поліцейських офіцерів громад в Харківській області

Аварія сталася у Дергачівській громаді, повідомили 5 серпня у пресслужбі Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Свідками ДТП стали правоохоронці, які у цей час патрулювали. Зазначається, що зіштовхнулися мотоцикл та мопед. Внаслідок аварії травми отримали обидва водії.

«Правоохоронці оперативно почали надавати постраждалим домедичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу. Завдяки рішучим і злагодженим діям поліцейських, потерпілі були оперативно передані бригаді швидкої допомоги. На жаль, наразі учасники ДТП перебувають у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху, адже навіть одна помилка на дорозі може мати фатальні наслідки.

Читайте також: Дві жінки постраждали внаслідок ДТП у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де атакували сьогодні окупанти на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
Де атакували сьогодні окупанти на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
05.08.2025, 16:46
На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані
На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані
05.08.2025, 16:15
Двоє вже екскопів хотіли підставити колегу в Харкові, що вигадали – слідство
Двоє вже екскопів хотіли підставити колегу в Харкові, що вигадали – слідство
05.08.2025, 15:31
Пішов гуляти і не повернувся: на Харківщині знайшли хлопчика (оновлено)
Пішов гуляти і не повернувся: на Харківщині знайшли хлопчика (оновлено)
05.08.2025, 16:23
Удар по черзі за гуманітаркою на Харківщині: смертей вже 7, померла жінка
Удар по черзі за гуманітаркою на Харківщині: смертей вже 7, померла жінка
05.08.2025, 13:08
На Харківщині на два дні скоротили і скасували низку приміських поїздів
На Харківщині на два дні скоротили і скасували низку приміських поїздів
05.08.2025, 13:43

Новини за темою:

11:55
На Салтівці п’яний водій протаранив авто: що ще виявили копи
12:04
ДТП у Харкові: водій, ймовірно, був під наркотиками
15:53
Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷
13:46
Машина поїхала сама, а випив після аварії: подробиці ДТП у Харкові
11:55
Четверо людей та однорічна дитина постраждали в ДТП під Харковом

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася у Дергачівській громаді, повідомили 5 серпня у пресслужбі Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.".