На Харківщині зіткнулися мопед і мотоцикл: водії – у важкому стані
Фото: пресслужба Поліцейських офіцерів громад в Харківській області
Аварія сталася у Дергачівській громаді, повідомили 5 серпня у пресслужбі Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
Свідками ДТП стали правоохоронці, які у цей час патрулювали. Зазначається, що зіштовхнулися мотоцикл та мопед. Внаслідок аварії травми отримали обидва водії.
«Правоохоронці оперативно почали надавати постраждалим домедичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу. Завдяки рішучим і злагодженим діям поліцейських, потерпілі були оперативно передані бригаді швидкої допомоги. На жаль, наразі учасники ДТП перебувають у важкому стані», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху, адже навіть одна помилка на дорозі може мати фатальні наслідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася у Дергачівській громаді, повідомили 5 серпня у пресслужбі Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.".