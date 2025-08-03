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Дві жінки постраждали внаслідок ДТП у Харкові

Події 20:39   03.08.2025
Оксана Якушко
Дві жінки постраждали внаслідок ДТП у Харкові

ДТП за участю двох седанів сталася на вулиці Клочківській, повідомляє Нацполіція.

Зіткнення Skoda Octavia та Toyota Corolla сталася близько 16:00. Внаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки цих автівок. Жінки отримали забої та порізи, тож їх направили до лікарні.

Наразі слідчі встановлюють обставини аварії в Шевченківському районі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 20:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП за участю двох седанів сталася на вулиці Клочківській, повідомляє Нацполіція.".