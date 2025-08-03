Дві жінки постраждали внаслідок ДТП у Харкові
ДТП за участю двох седанів сталася на вулиці Клочківській, повідомляє Нацполіція.
Зіткнення Skoda Octavia та Toyota Corolla сталася близько 16:00. Внаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки цих автівок. Жінки отримали забої та порізи, тож їх направили до лікарні.
Наразі слідчі встановлюють обставини аварії в Шевченківському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, Нацполиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 20:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП за участю двох седанів сталася на вулиці Клочківській, повідомляє Нацполіція.".