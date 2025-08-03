Дві жінки постраждали внаслідок ДТП у Харкові

ДТП за участю двох седанів сталася на вулиці Клочківській, повідомляє Нацполіція.

Зіткнення Skoda Octavia та Toyota Corolla сталася близько 16:00. Внаслідок ДТП постраждали дві жінки 27 й 58 років – пасажирки цих автівок. Жінки отримали забої та порізи, тож їх направили до лікарні.

Наразі слідчі встановлюють обставини аварії в Шевченківському районі.