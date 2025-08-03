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Две женщины пострадали в результате ДТП в Харькове

Происшествия 20:39   03.08.2025
Оксана Якушко
Две женщины пострадали в результате ДТП в Харькове

ДТП с участием двух седанов произошло на улице Клочковской, сообщает Нацполиция.

Столкновение Skoda Octavia и Toyota Corolla произошло около 16:00. В результате ДТП пострадали две женщины 27 и 58 лет – пассажирки этих автомобилей. Женщины получили ушибы и порезы, поэтому их направили в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Шевченковском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 20:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с участием двух седанов произошло на улице Клочковской, сообщает Нацполиция.".