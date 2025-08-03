Две женщины пострадали в результате ДТП в Харькове

ДТП с участием двух седанов произошло на улице Клочковской, сообщает Нацполиция.

Столкновение Skoda Octavia и Toyota Corolla произошло около 16:00. В результате ДТП пострадали две женщины 27 и 58 лет – пассажирки этих автомобилей. Женщины получили ушибы и порезы, поэтому их направили в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Шевченковском районе.