Две женщины пострадали в результате ДТП в Харькове
ДТП с участием двух седанов произошло на улице Клочковской, сообщает Нацполиция.
Столкновение Skoda Octavia и Toyota Corolla произошло около 16:00. В результате ДТП пострадали две женщины 27 и 58 лет – пассажирки этих автомобилей. Женщины получили ушибы и порезы, поэтому их направили в больницу.
Следователи устанавливают обстоятельства аварии в Шевченковском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 20:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с участием двух седанов произошло на улице Клочковской, сообщает Нацполиция.".