На Харьковщине столкнулись мопед и мотоцикл: водители – в тяжелом состоянии

Авария произошла в Дергачевской громаде, сообщили 5 августа в пресс-службе Полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Свидетелями ДТП стали правоохранители, которые в это время патрулировали. Отмечается, что столкнулись мотоцикл и мопед. В результате аварии травмы получили оба водителя.

«Правоохранители оперативно начали оказывать пострадавшим домедицинскую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь. Благодаря решительным и слаженным действиям полицейских, пострадавшие были оперативно переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, сейчас участники ДТП находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают соблюдать правила дорожного движения, ведь даже одна ошибка на дороге может иметь роковые последствия.

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