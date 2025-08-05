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На Харьковщине столкнулись мопед и мотоцикл: водители – в тяжелом состоянии

Происшествия 16:15   05.08.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине столкнулись мопед и мотоцикл: водители – в тяжелом состоянии Фото: пресс-служба Полицейских офицеров громад в Харьковской области

Авария произошла в Дергачевской громаде, сообщили 5 августа в пресс-службе Полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Свидетелями ДТП стали правоохранители, которые в это время патрулировали. Отмечается, что столкнулись мотоцикл и мопед. В результате аварии травмы получили оба водителя.

«Правоохранители оперативно начали оказывать пострадавшим домедицинскую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь. Благодаря решительным и слаженным действиям полицейских, пострадавшие были оперативно переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, сейчас участники ДТП находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Правоохранители призывают соблюдать правила дорожного движения, ведь даже одна ошибка на дороге может иметь роковые последствия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла в Дергачевской громаде, сообщили 5 августа в пресс-службе Полицейских офицеров громад в Харьковской области.".