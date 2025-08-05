Внедорожник сбил пешехода в Харькове и уехал: полиция ищет свидетелей
ДТП произошло около 7:20 16 июля на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Северина Потоцкого.
Неустановленный водитель внедорожника темного цвета совершил наезд на пешехода, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Идет расследование уголовного производства, открытого по ст. 286 УКУ. Правоохранители обращаются к возможным свидетелям происшествия с просьбой предоставить информацию, которая может способствовать следствию. Ее можно сообщить старшему следователю СУ ГУНП в Харьковской области по телефону: 050 051 03 52.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 17:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло около 7:20 16 июля на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Северина Потоцкого.".