Внедорожник сбил пешехода в Харькове и уехал: полиция ищет свидетелей

ДТП произошло около 7:20 16 июля на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Северина Потоцкого.

Неустановленный водитель внедорожника темного цвета совершил наезд на пешехода, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Идет расследование уголовного производства, открытого по ст. 286 УКУ. Правоохранители обращаются к возможным свидетелям происшествия с просьбой предоставить информацию, которая может способствовать следствию. Ее можно сообщить старшему следователю СУ ГУНП в Харьковской области по телефону: 050 051 03 52.