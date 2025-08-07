Увічнення пам’яті воїнів: яку програму затвердили харківські депутати
Під час сесії Харківської міськради 7 серпня депутати затвердили програму увічнення пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.
Вона діятиме з 2026 по 2030 роки, уточнили у міськраді.
«Основними завданнями програми є виявлення та впорядкування пам’ятників, що увічнюють перемогу в Другій світовій війні, об’єктів поховань останків її учасників і жертв, придбання та встановлення на Алеї Слави намогильних споруд на місцях поховань загиблих (померлих) військових. Крім того, документ передбачає проведення капітального ремонту, реконструкції військових, братських поховань, пам’ятників, намогильних споруд», – розповіли у мерії.
Вважають, що ці заходи сприятимуть формуванню єдиної національної пам’яті та ідентичності.
Читайте також: Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, могилы, новини Харкова, увековечать;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Увічнення пам’яті воїнів: яку програму затвердили харківські депутати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської міськради 7 серпня депутати затвердили програму увічнення пам’яті учасників та жертв Другої світової війни".