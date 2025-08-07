Live
Увічнення пам’яті воїнів: яку програму затвердили харківські депутати

Суспільство 16:26   07.08.2025
Вікторія Яковенко
Увічнення пам’яті воїнів: яку програму затвердили харківські депутати Фото: Харківська міськрада

Під час сесії Харківської міськради  7 серпня депутати затвердили програму увічнення пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Вона діятиме з 2026 по 2030 роки, уточнили у міськраді.

«Основними завданнями програми є виявлення та впорядкування пам’ятників, що увічнюють перемогу в Другій світовій війні, об’єктів поховань останків її учасників і жертв, придбання та встановлення на Алеї Слави намогильних споруд на місцях поховань загиблих (померлих) військових. Крім того, документ передбачає проведення капітального ремонту, реконструкції військових, братських поховань, пам’ятників, намогильних споруд», – розповіли у мерії.

Вважають, що ці заходи сприятимуть формуванню єдиної національної пам’яті та ідентичності.

Читайте також: Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
