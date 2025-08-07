Live
Увековечение памяти воинов: какую программу утвердили харьковские депутаты

Общество 16:26   07.08.2025
Виктория Яковенко
Увековечение памяти воинов: какую программу утвердили харьковские депутаты Фото: Харьковский горсовет

Во время сессии Харьковского горсовета 7 августа депутаты утвердили программу увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, принимавших участие в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Она будет действовать с 2026 по 2030 год, уточнили в горсовете.

«Основными задачами программы является выявление и приведение в порядок памятников, увековечивающих победу во Второй мировой войне, объектов захоронений останков ее участников и жертв, приобретение и установка на Аллее Славы намогильных сооружений на местах захоронений погибших (умерших) военных. Кроме того, документ предусматривает проведение капитального ремонта, реконструкции военных, братских захоронений, памятников, намогильных построек», — рассказали в мэрии.

Считается, что эти меры будут способствовать формированию единой национальной памяти и идентичности.

Читайте также: Духовный межконфессионный центр хотят создать на кладбище в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
