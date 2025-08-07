Увековечение памяти воинов: какую программу утвердили харьковские депутаты
Во время сессии Харьковского горсовета 7 августа депутаты утвердили программу увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, принимавших участие в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.
Она будет действовать с 2026 по 2030 год, уточнили в горсовете.
«Основными задачами программы является выявление и приведение в порядок памятников, увековечивающих победу во Второй мировой войне, объектов захоронений останков ее участников и жертв, приобретение и установка на Аллее Славы намогильных сооружений на местах захоронений погибших (умерших) военных. Кроме того, документ предусматривает проведение капитального ремонта, реконструкции военных, братских захоронений, памятников, намогильных построек», — рассказали в мэрии.
Считается, что эти меры будут способствовать формированию единой национальной памяти и идентичности.
7 августа 2025
