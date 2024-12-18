Духовный межконфессионный центр хотят создать на кладбище в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
На территории кладбища №18 в Харькове, где расположена Аллея Славы, хотят создать духовный межконфессиональный центр.
С такой инициативой выступили на встрече с мэром Игорем Тереховым представители религиозных общин разных конфессий, и городской голова ее поддержал, передает пресс-служба горсовета.
«Мы сделаем это вместе. Это очень дельная инициатива, в том числе и для того, чтобы мы могли достойно чтить память наших защитников и защитниц», — сказал Терехов.
Мэр поручил собрать предложения для разработки проекта и отметил, что этот центр станет важным символом единства Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 18 кладбище, Игорь Терехов, новости Харькова, религия;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории кладбища №18 в Харькове, где расположена Аллея Славы, хотят создать духовный межконфессиональный центр.".