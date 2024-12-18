Духовный межконфессионный центр хотят создать на кладбище в Харькове

На территории кладбища №18 в Харькове, где расположена Аллея Славы, хотят создать духовный межконфессиональный центр.

С такой инициативой выступили на встрече с мэром Игорем Тереховым представители религиозных общин разных конфессий, и городской голова ее поддержал, передает пресс-служба горсовета.

«Мы сделаем это вместе. Это очень дельная инициатива, в том числе и для того, чтобы мы могли достойно чтить память наших защитников и защитниц», — сказал Терехов.

Мэр поручил собрать предложения для разработки проекта и отметил, что этот центр станет важным символом единства Харькова.

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