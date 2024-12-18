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Духовный межконфессионный центр хотят создать на кладбище в Харькове

Общество 21:18   18.12.2024
Елена Нагорная
Духовный межконфессионный центр хотят создать на кладбище в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На территории кладбища №18 в Харькове, где расположена Аллея Славы, хотят создать духовный межконфессиональный центр.

С такой инициативой выступили на встрече с мэром Игорем Тереховым представители религиозных общин разных конфессий, и городской голова ее поддержал, передает пресс-служба горсовета.

«Мы сделаем это вместе. Это очень дельная инициатива, в том числе и для того, чтобы мы могли достойно чтить память наших защитников и защитниц», — сказал Терехов.

Мэр поручил собрать предложения для разработки проекта и отметил, что этот центр станет важным символом единства Харькова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории кладбища №18 в Харькове, где расположена Аллея Славы, хотят создать духовный межконфессиональный центр.".