Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові

На території цвинтаря №18 у Харкові, де розташована Алея Слави, хочуть створити духовний міжконфесійний центр.

З такою ініціативою виступили на зустрічі з мером Ігорем Тереховим представники релігійних громад різних конфесій, і міський голова підтримав її, передає пресслужба міськради.

«Ми зробимо це разом. Це дуже слушна ініціатива, зокрема й для того, щоб ми мали змогу гідно вшановувати пам’ять наших захисників і захисниць», — сказав Терехов.

Мер доручив зібрати пропозиції для розробки проєкту та зазначив, що цей центр стане важливим символом єдності Харкова.

Читайте також: Віртуальний меморіал встановили до Дня ЗСУ на цвинтарі у Харкові