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Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові

Суспільство 21:18   18.12.2024
Олена Нагорна
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові Фото: Харківська міськрада

На території цвинтаря №18 у Харкові, де розташована Алея Слави, хочуть створити духовний міжконфесійний центр.

З такою ініціативою виступили на зустрічі з мером Ігорем Тереховим представники релігійних громад різних конфесій, і міський голова підтримав її, передає пресслужба міськради.

«Ми зробимо це разом. Це дуже слушна ініціатива, зокрема й для того, щоб ми мали змогу гідно вшановувати пам’ять наших захисників і захисниць», — сказав Терехов.

Мер доручив зібрати пропозиції для розробки проєкту та зазначив, що цей центр стане важливим символом єдності Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 21:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території цвинтаря №18 у Харкові, де розташована Алея Слави, хочуть створити духовний міжконфесійний центр.".