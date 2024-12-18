Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
Фото: Харківська міськрада
На території цвинтаря №18 у Харкові, де розташована Алея Слави, хочуть створити духовний міжконфесійний центр.
З такою ініціативою виступили на зустрічі з мером Ігорем Тереховим представники релігійних громад різних конфесій, і міський голова підтримав її, передає пресслужба міськради.
«Ми зробимо це разом. Це дуже слушна ініціатива, зокрема й для того, щоб ми мали змогу гідно вшановувати пам’ять наших захисників і захисниць», — сказав Терехов.
Мер доручив зібрати пропозиції для розробки проєкту та зазначив, що цей центр стане важливим символом єдності Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 18 кладбище, Ігор Терехов, новини Харкова, религия;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 21:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території цвинтаря №18 у Харкові, де розташована Алея Слави, хочуть створити духовний міжконфесійний центр.".