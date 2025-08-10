Новини Харкова – головне за 10 серпня: успіхи СОУ біля Куп’янська, нічна атака

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

8:35

Кілька населених пунктів Чугуївського району вночі зазнали масованої атаки БпЛА

Як повідомляють в облуправлінні ДСНС, внаслідок влучань зафіксовані п’ять пожеж у Чугуєві, селі Роздольне Зміївської громади та селі Мартове Печенізької громади.

“Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. На щастя, минулося без жертв та постраждалих”, – інформують у ДСНС.

8:21

Харківщину вночі атакували БпЛА, є влучання

У ніч проти 10 серпня (з 23:00 9 серпня) ЗС РФ атакували Україну сотнею «шахедів» та БпЛА-імітаторів. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила або подавила 70 безпілотників на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

БпЛА фіксували, зокрема, над Чугуївським районом близько 1:00, працювала ППО. Про вибухи в Харкові не повідомлялося.

7:57

Українські війська просунулися на південний захід від села Кіндрашівка, що на півночі від Куп’янська – ISW

Водночас заяву російського військового блогера про начебто захоплення військами РФ залізничної станції на північний схід від Куп’янська аналітики американського Інституту вивчення війни не підтверджують.

9 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але, за даними ISW, не досягли підтверджених успіхів. Не підтверджує Інститут заяву російських військових блогерів про начебто просування ЗС РФ у Вовчанську та поблизу Вовчанських хуторів, Огірцевого і Гатища, а також Липців.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 9 серпня.

8 і 9 серпня російські війська атакували на північний схід від Борової, але не мали просування, додали в ISW.