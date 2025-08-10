Одинадцять атак росіян за добу на Харківщині: де точилися бої – Генштаб ЗСУ

Одинадцять атак здійснили військові РФ у Харківській області минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції українських захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку минулої доби військові РФ атакували шість разів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

Втрати РФ в Україні минулої доби склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 140 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 126 одиниць автомобільної техніки.