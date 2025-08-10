Одиннадцать атак россиян за сутки на Харьковщине: где шли бои — Генштаб ВСУ
Одиннадцать атак совершили военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодезное и Петро-Ивановка.
На Купянском направлении за минувшие сутки военные РФ атаковали шесть раз. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Петропавловки, Кондрашовки, Загрызово, Новой Кругляковки и в направлении Купянска и Ковалевки.
Потери РФ в Украине за прошедшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 70 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, 140 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну ракету и 126 единиц автомобильной техники.
