Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, ночная атака
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
8:35
Несколько населенных пунктов Чугуевского района ночью подверглись массированной атаке БпЛА
Как сообщают в облуправлении ГСЧС, в результате попаданий зафиксировано пять пожаров в Чугуеве, селе Раздольное Змиевской громады и селе Мартовая Печенежской громады.
«Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — информируют в ГСЧС.
8:21
Харьковскую область ночью атаковали БпЛА, есть попадания
В ночь на 10 августа (с 23:00 9 августа) ВС РФ атаковали Украину сотней «Шахедов» и БпЛА-имитаторов. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по состоянию на 8:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 70 беспилотников на севере и востоке страны.
Зафиксированы попадания 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
БпЛА фиксировали, в частности, над Чугуевским районом около 1:00, работала ПВО. О взрывах в Харькове не сообщалось.
7:57
Украинские войска продвинулись к юго-западу от села Кондрашовка, что на севере от Купянска — ISW
В то же время заявление российского военного блогера о якобы захвате войсками РФ железнодорожной станции к северо-востоку от Купянска аналитики американского Института изучения войны не подтверждают.
9 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но, по данным ISW, не достигли подтвержденных успехов. Институт не подтверждает заявления российских военных блогеров о якобы продвижении ВС РФ в Волчанске и вблизи Волчанских Хуторов, Огурцово и Гатище, а также Липцев.
Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 9 августа.
8 и 9 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Боровой, но не имели продвижения, добавили в ISW.
